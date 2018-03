Stelende winkelbediende riskeert celstraf 02 maart 2018

Een werknemer van een telefoonwinkel in Halle riskeert tien maanden cel voor loondiefstal. De uitbater van de zaak had een jaar geleden vastgesteld dat 1.000 euro van de dagopbrengsten niet op de rekening van de winkel gestort was. Bovendien bleken ook twee iPhones spoorloos te zijn. De verdenking viel al snel op Timothy T., met wie de uitbater eerder ook al problemen had. De jongeman werd ontslagen en er volgde een klacht bij de politie. De voormalige werknemer gaf de feiten vervolgens meteen toe. "Ik kamp met financiële problemen", klonk het. "Maar ik zal mijn voormalige baas vergoeden." Van dat laatste kwam evenwel niets in huis, en dus werd de jongeman alsnog vervolgd. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank. Uitspraak op 29 maart. (WHW)