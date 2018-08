Steffie wint verrassingsmand op Oogstfeest 28 augustus 2018

02u22 0

Steffie Carels uit Halle heeft een mand vol lekkers mee naar huis mogen nemen tijdens het Oogstfeest in Gooik. Ze kwam voor de eerste maal naar het Oogstfeest in het centrum van de gemeente. En ze werd meteen de winnaar van een verrassingsmand geschonken door de gemeente Gooik. In die mand heel wat lokale producten zoals het Toots bier en nog tal van ander lekkers en daar was ze best gelukkig mee.





(MCT)