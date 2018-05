Standardfans misdragen zich stevig op dorpsplein 12 mei 2018

02u28 0 Halle Filip Schoer, uitbater van café De Mustang en restaurant 't Dagelijks Genot, wil niet dat supporters van Standard het Claesplein nog gebruiken als vertrekpunt voor wedstrijden. Donderdagavond dreigde een confrontatie met RSCA-fans er nog uit de hand te lopen.

"Sinds enkele jaren vertrekt hier op het plein voor de kerk een bus met Standard-supporters die de wedstrijd live willen bijwonen", legt Schoer uit. "Zij hebben hun lokaal in een ander café naast de kerk. Pas op: bij het vertrek zijn ze heel kalm, maar als ze terugkeren en gedronken hebben, zijn het varkens. Ik heb ze al spiegels kapot zien trappen, met flesjes bier gooien,..."





Rookbommen

Maar donderdagavond was voor Schoer de druppel. RSCA had net verloren van Standard, en dat hebben ze op het Claesplein geweten. "In mijn café waren toen zo'n vijftigtal klanten aanwezig - voornamelijk fans van RSC Anderlecht", aldus Schoer. "Op het terras van het restaurant zaten zo'n twintig mensen. Wel, die laatsten hebben hun eten laten staan en zijn uit angst naar binnen gelopen. Er werden rookbommen gegooid, we werden uitgemaakt voor vuile Vlamingen,... Gevochten werd er niet."





"De politie is er nu volop mee bezig", vervolgt Schoer. "Ik plan een overleg met de burgemeester en ga de verantwoordelijken van die supportersclub nog contacteren. Ze moeten wegblijven van het Claesplein. Aan het park is er plaats genoeg voor hen. Ik vrees dat ze mijn zaken wel eens kunnen aanvallen en vernielen. Enkele maanden geleden heb ik er nog zo'n dertig uit mijn café moeten zetten omdat ze het te bont maakten..." (TVP)