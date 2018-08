Stan De Cruyenaere na tweede plek in Druivenkoers: "Het ziet er goed uit naar volgend jaar toe" 30 augustus 2018

Wielrennen nieuwelingen

Antwerps provinciaal kampioen Luca Van Hout uit Geel toonde zich in Overijse de beste in de Druivenkoers voor nieuwelingen. Hij ging aan de streep vluchtgenoten Stan De Cruyenaere uit Lembeek, Wynant en Robbe Heylen uit Sint-Pieters-Leeuw vooraf. Senne Boels uit Heverlee won de massaspurt om plaats vijf.





In een wervelend koersbegin reden De Cruyenaere en Wynant weg, onder hun tweetjes bleven ze gemiddeld driekwart minuut voor. Met nog twee doorkomsten aan de meet besloot snelle man Van Hout dat het welletjes was en reed Heylen de kloof in een klap dicht. De vier vlamden goed door en het was Van Hout die aan de meet aan het langste eind trok. "Vanaf de start was het zwaar, ik heb in de vlucht het meeste gereden. Wynant nam de stroken bergop voor zijn rekening. Ik ben op de streep geklopt door een kampioen. Ik werd tweede in zo'n grote koers als eerstejaars. Het ziet er alleszins goed uit naar volgend jaar toe", wist tweede De Cruyenaere. Boels werd vijfde. Aaron Vogels uit Binkom werd achtste, thuisrenner Lukas Vanderlinden tiende. "Het was een zwaar koerske, maar ik ben tevreden met plaats tien", wist de tiende. (SVDL)