Stalker krijgt strafopschorting 02u28 0 Halle Een 29-jarige Hallenaar die terechtstond voor stalking van zijn ex-vriendin, heeft strafopschorting gekregen.

De beklaagde werd door zijn toenmalige vriendin aan de deur gezet, waarna zij meteen een nieuwe relatie aanging. En dat kreeg de twintiger niet geplaatst. Een maand lang belaagde hij zijn ex via WhatsApp en Facebook. Zo liet hij haar weten dat 'zijn wraak zoet zou zijn'. Bovendien viel hij ook haar ouders en zus lastig.





"Via verschillende kanalen heeft hij haar rust verstoord", aldus de procureur. "De belaging is dus bewezen." Zijn ex beschuldigde de twintiger er ook van dat hij haar nieuwe wagen beschadigd had, maar dat ontkende hij formeel. Ook het parket kon die beschuldiging niet hard maken, en dus werd hij hiervoor niet vervolgd. (WHW)