Stagiaire trakteert Zonnig Huis op accordeonmuziek 26 januari 2018

De bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis bouwden een feestje deze week. Accordeonisten Annie en Marc, die samen de Zennetalers vormen, traden op in de zaal van Zonnig Huis.





Het was een idee van Heidi Dekegel. De leerling van het zesde jaar Verzorging van het Technisch Atheneum in Halle moest als schoolopdracht een activiteit organiseren voor de mensen van de afdeling waar ze haar stage liep.





"Omdat ik zelf lid ben van De Verenigde Accordeonisten koos ik voor een muzikale namiddag met de Zennetalers, die ook lid zijn van de vereniging", zegt Heidi. "Omdat ik vond dat ik dit niet alleen voor de mensen van de afdeling kon organiseren, besliste ik dan om alle bewoners er bij te betrekken."





De meeste toeschouwers hielden het rustig, maar de Zennetalers hadden hun eerste liedje nog niet afgewerkt of de eerste bewoners trokken al de dansvloer op.