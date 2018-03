Stadswebsite geeft gegevens kinderen vrij door fout in software 29 maart 2018

02u25 0 Halle Door een fout in het systeem werden adressen en leeftijden van tientallen kinderen te grabbel gegooid op de website van de stad Halle. De oorzaak lag bij een aanpassing van de software.

Via de officiële website van het stadsbestuur kunnen ouders hun kind inschrijven voor de activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang. "Je kan elk kind in je gezin opgeven", zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). "Maar toen ik enkele willekeurige letters ingaf, kreeg ik plots een volledige lijst met namen, leeftijden en adressen van de kinderen die ingeschreven werden. Tegenwoordig is online privacy een actueel thema en dus vind ik het vreemd dat al die gegevens zomaar te grabbel gegooid werden. De bescherming van persoonlijke gegevens moet een prioriteit zijn voor het stadsbestuur, maar in de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn."





Dubbele controle

Schepen van ICT Guy Nechelput (CD&V) gaf tijdens de gemeenteraad meer uitleg over de fout nadat Pletincx er een vraag over stelde. "Het klopt dat die gegevens zichtbaar waren voor wie gewoon enkele letters ingaf", aldus Nechelput. "Tijdens de testfase van het systeem - vorig jaar - werd dit ook al ontdekt en gemeld aan de leverancier. Die liet weten dat er iets fout gelopen was tijdens een aanpassing van de software in de voorbije weken. Het probleem is nu opgelost, maar we hebben er wel op aangedrongen om steeds dubbel te controleren op dergelijke fouten vooraleer updates vrij te geven." (BKH)