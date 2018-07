Stadsmagazijn kost meer dan 7 miljoen euro 05 juli 2018

02u38 0

De nieuwe werkplaats voor de technische dienst van de stad Halle zal 7.223.445 euro kosten. De Halse gemeenteraad keurde de aanstelling van een aannemer goed. Het huidige stadsmagazijn is gevestigd op de Suikerkaai, en is tot op de draad versleten. Daarom besliste het stadsbestuur al een tijdje geleden dat er een nieuw gebouw zou komen in het industriegebied van Stroppen, langs de Robert Lariëllestraat. Naast een administratief gebouw en ateliers, worden er ook loodsen, opslagruimtes, een parking, fietsenstalling, groenzones en twee bufferbekkens voorzien. (BKH)