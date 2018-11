Stadsbestuur wil thuiswerken promoten bij personeel Bart Kerckhoven

09 november 2018

14u42 0 Halle Het stadsbestuur wil haar personeel vaker de kans geven om thuis te werken. “Het aantal thuiswerkers is beperkt, maar we willen dit wel verder promoten”, zegt schepen van Informatica Guy Nechelput (CD&V).

Gemeenteraadslid Anne-Marie Mestdag (UF) gelooft dat thuiswerken een oplossing kan zijn voor het fileprobleem in de stad en dus polste ze bij het schepencollege op de voorbije gemeenteraad naar een stand van zaken. “Dit is een concept dat geleidelijk ingang moet vinden in de organisatie”, zegt Nechelput. “In november vorig keurden we al de principes goed voor het telewerken. Ook de informatica moest aangepast worden, maar sinds juni is dat klaar. En er zijn ook afspraken die moeten gemaakt worden.”

De stad ziet ook de voordelen van telewerken. “Nu het OCMW en de stad nauwer samenwerken, zullen ook meer mensen werken op verschillende plekken. We vervangen de vaste computers ook al stelselmatig door mobiele toestellen zodat mensen ook op andere locaties kunnen werken.”

Eind dit jaar wil het stadsbestuur de eerste resultaten van het thuiswerken evalueren.