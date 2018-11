Stadsbestuur wil elf laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen in Groot-Halle Bart Kerckhoven

28 november 2018

16u48 0 Halle Op elf locaties in Halle kunnen in 2020 mensen hun elektrische wagens of fietsen kunnen opladen. Een aanvullend politiereglement is nu ook goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vandaag kunnen mensen al hun wagen of fiets opladen op het Oudstrijdersplein. Die installatie werd in 2012 geplaatst maar werd nooit echt een succes. Dat belet het stadsbestuur niet om verder te investeren in de laadpalen. Nog dit jaar worden er drie nieuwe laadpalen gerealiseerd. Volgend jaar worden er nog eens vier exemplaren geplaatst en in 2020 volgen dan de laatste vier. De laadpalen worden voorzien op parking ‘Octaafke’ in Buizingen, het Stevens De Waelplein aan de kant van de Weerstandsstraat in Lembeek, parking De Gooikenaar in Halle, de Albertstraat ter hoogte van Kardinaal Mercierplein in de Sint-Rochuswijk, de parkings op Nederhem aan De Bres, het OCMW, op Boterham in Essenbeek, het Dynastieplein in de Sint-Rochuswijk en op de Willamekaai.