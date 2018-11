Stadsbestuur plaatst luiertafels in openbare gebouwen Bart Kerckhoven

09 november 2018

16u23 0 Halle In acht openbare gebouwen in Halle heeft het stadsbestuur luiertafels laten plaatsen waar ouders hun kinderen voortaan comfortabeler kunnen verschonen.

“We hebben dit en volgend jaar budgetten voorzien om onze stadsgebouwen kindvriendelijker te maken”, legt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V) uit. “Een goedkope en eenvoudige eerste stap was de installatie van extra luiertafels.”

De luiertafels zijn intussen geplaatst in cultureel centrum ’t Vondel, het cultuurcafé en het buurtrestaurant, Jeugdcentrum De Kazerne, de Servaisacademie, de Oude Post, den AST en de bibliotheek. “Volgend jaar gaan we verder op dat elan”, zegt Poté. “We zullen dan uitzoeken waar we leuke kinderhoekjes en geschikte borstvoedingsplekken kunnen voorzien.”

Halle behaalde dit jaar het label van ‘kindvriendelijke stad’ en de gemeenteraad keurde ook een actieplan goed met een pakket maatregelen om de stad kindvriendelijker te maken. De luiertafels, kinderkapstokken, kinderhoekjes en borstvoedingsplekken werden in dat plan opgenomen.