Stadsbestuur Halle wil in de toekomst blijven investeren in de bibliotheek Bart Kerckhoven

18 februari 2019

15u53 0 Halle Het stadsbestuur van Halle wil ook in de toekomst een eigen bibliotheek beheren. Het bestuur ondertekende het bibliotheekcharter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ om het belang van de bib te benadrukken.

Door een aanpassing in het decreet lokaal beleid hoeven steden en gemeenten geen bibliotheek meer open te houden en kunnen ze zelf bepalen hoe het cultuurbeleid ingevuld wordt. Omdat gevreesd wordt dat dit op termijn zal leiden tot forse besparingen op de collecties, het personeel en de werking lanceert de koepelorganisatie voor Vlaamse bibliotheken VVBAD de campagne #bibvooriedereen waarbij inwoners, verenigingen en ook gemeentebesturen een charter ondertekenen. “Ook het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle ondertekent het charter en geeft hiermee het signaal dat onze bibliotheek belangrijk is en blijft. Het is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur. De bib staat ook met beide voeten in de lokale gemeenschap en kan rekenen op een professioneel team dat zich dagelijks inzet om iedereen de gepaste dienstverlening te geven. En dat wil de stad in de toekomst ook zou houden”, aldus het stadsbestuur in een persbericht.