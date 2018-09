Stadsbestuur gaat voortaan kerstverlichting huren 07 september 2018

02u30 0 Halle Het stadsbestuur zal voortaan kerstverlichting huren. Deze de eindejaarsperiode zullen de bezoekers van de winkelstraten Basiliekstraat, Volpestraat, Ninoofsesteenweg, Brusselsteenweg en Sint-Rochusstraat voor het eerst in acht jaar nieuwe kerstverlichting zien hangen.

Ook de lantaarns in de Kardinaal Cardijnstraat, Hoornstraat en Klinkaart en de bomen op de Beestenmarkt, Molenborre, Oudstrijdersplein, Brusselsesteenweg en Klinkaert worden voorzien van fonkelnieuwe versiering. De kerstverlichting zal de volgende drie jaar gehuurd worden bij een gespecialiseerd bedrijf dat instaat voor de levering, de plaatsing, de afbraak en de stockage. De totale kostprijs wordt geraamd op 127.000 euro. "Als we na drie jaar verder werken met de leverancier krijgen we na die periode ook nieuwe kerstverlichting", zegt schepen van Lokale Economie Eddy Buelinckx (Open Vld). "Zo is er dus ook meer afwisseling tijdens de eindejaarsperiode. We kunnen ook rekenen op een depannageservice van de leverancier als er problemen zouden opduiken. Ik ben er van overtuigd dat we op die manier vooral geld kunnen besparen. Nu vroeg de plaatsing van de verlichting alleen al heel wat mankracht van onze technische dienst." (BKH)