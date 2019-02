Stadsbestuur blijft kaart van inbreiding trekken: “Inwonersaantal beperken nu niet aan de orde” Bart Kerckhoven

25 februari 2019

14u03 0 Halle In buurgemeente Beersel wil de burgemeester maatregelen nemen om het inwonersaantal stabiel te houden. In Halle lijken ze niet meteen van plan dat inwonersaantal te beperken. De stad telt bijna veertigduizend inwoners.

“De komende maanden stellen we een strategisch meerjarenplan op met het schepencollege en beslissen we hoe we de stad de komende jaren zullen besturen”, zegt burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) van Halle. “Daarbij zal natuurlijk ook het woonbeleid besproken worden. Het inwonersaantal stabiel houden is op dit moment geen thema voor ons. We hebben daar geen standpunt over ingenomen. We hebben wel net als Beersel ingeschreven voor een scan van de Vlaamse Bouwmeester. Inbreiding blijft wel belangrijk. Daarbij wordt enkel gebouwd in gebieden waar al gebouwd werd. In Halle trekken we die kaart al langer. We snijden geen open ruimten of woonreservegebieden aan maar zoeken plaatsen in de stad waar wel nog gebouwd kan worden. Tegelijk kiezen we ook voor zogenaamde ‘quick wins’. De omvorming van de oude Colruyt-magazijnen op de Bergensesteenweg naar woonprojecten of het geplande project langs de Arkenvest zijn daar voorbeelden van. Daardoor stijgt ons inwonersaantal wel maar dat is dus op dit moment zeker geen probleem. Het is wel zo telkens opnieuw bekeken moet worden wat mogelijk en leefbaar is voor de stad.”

