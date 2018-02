Stadsbestuur bevraagt 1.500 inwoners 19 februari 2018

1.500 Hallenaren worden de komend weken bevraagd in de grote enquête 'Stadsmonitor'. In 2012 en 2015 werden die bevragingen ook al eens georganiseerd om te weten te komen wat de inwoners van hun buurt en hun stad vinden.





Deze maand en volgende maand ontvangen 1.500 inwoners een vragenlijst. Ze kunnen onder andere antwoorden op vragen als 'Wat vind je van de staat van je woning?', 'Is er voldoende kwalitatieve kinderopvang in Halle?' of 'Voel je je veilig in je buurt?'. De selectie van de deelnemers gebeurde op basis van een aantal criteria om zo een afspiegeling te krijgen van de Halse bevolking. Ook de grootte van de steekproef is op basis van statistiek bepaald. Het onafhankelijk onderzoeksinstituut HIVA voert de enquêtes uit en verwerkt de antwoorden. Zo wordt de vertrouwelijkheid en de anonimiteit van de enquête gegarandeerd. De resultaten van de bevraging kunnen dan weer gebruikt worden om een beleid uit te stippelen voor de stad. Er zal ook vergeleken worden met de resultaten van 2012 en 2015. (BKH)