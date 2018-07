Stad zoekt foto's van oudstrijders 25 juli 2018

Het stadsbestuur van Halle is op zoek naar foto's van de oudstrijders van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog die begraven liggen op de Halse kerkhoven. De foto's op de soldatengraven zijn intussen vervaagd en omdat de stad de nagedachtenis aan de gesneuvelden levendig wil houden, wil ze de foto's vernieuwen. Maar een zoektocht bij de Nationale Strijdersbond en het stadsmuseum Den Ast leverde voorlopig weinig op. Daarom roept het stadsbestuur nu de hulp in van inwoners en nabestaanden. Wie foto's heeft van oudstrijders die in Halle of een van de deelgemeenten begraven liggen, mag dat steeds melden aan de dienst Openbare Werken. De originele foto mag opgestuurd worden of een scan kan ook gemaild worden naar openbare.werken@halle.be.. Wie iets inzendt, moet er zeker ook de naam of andere relevante gegevens bij vermelden. Originele foto's worden nadien terugbezorgd aan de eigenaar. Op het stadhuis kunnen mensen ook een scan laten maken van hun beeldmateriaal tijdens de openingsuren. (BKH)