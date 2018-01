Stad zamelt Franstalige folders in 27 januari 2018

03u12 0

De Franstalige eenheidslijst Union des Francophones (UF) heeft in Halle opnieuw een folder in het Frans verspreid, in het kader van de kiescampagne. In de voorbije dagen hebben heel wat inwoners daar al kritiek op geuit. Ook het stadsbestuur laat weten dat het de verdeling van anderstalige folders betreurt, maar wettelijk gezien niet kan optreden. Er wordt wel aangeraden om de folders terug naar afzender te sturen, of naar de infobalie in het stadhuis te brengen. Alle ingezamelde folders zullen dan in één keer terug naar afzender gestuurd worden. (BKH)