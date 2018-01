Stad wil label 'Kindvriendelijk' 31 januari 2018

02u29 0 Halle Halle wil het label van 'Kindvriendelijke Stad' binnenhalen. Daartoe wordt een volledig actieplan uitgewerkt.

Het Kinderrechtencommissariaat, het European Network Child Friendly Cities, Unicef, Hogeschool Gent en expertisecentrum Demos vormen samen een jury die steden en gemeenten tweejaarlijks een label uitreikt wanneer er inspanningen geleverd werden om het beleid kindvriendelijker te maken. "We zullen volgende maand een volledig actieplan indienen, met alle initiatieven die we nemen en zullen nemen om van Halle een kindvriendelijke stad te maken", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). "Het label, waarmee we willen laten zien dat er in de stad zeker aan kinderen en jongeren gedacht wordt, zal zes jaar geldig zijn."





Het stadsbestuur wil onder andere voldoende kinderopvangplaatsen creëren, kwetsbare kinderen en jongeren kansen bieden, een onderwijsbeleid uitstippelen en het vrijetijdsaanbod toegankelijker en duurzamer maken. Ook Beersel heeft overigens zijn zinnen gezet op het label. (BKH)