Stad voorziet gratis shuttlebus LIJNBUS PENDELT TUSSEN NEDERHEMPARKING EN STADSCENTRUM TOM VIERENDEELS

27 juni 2018

02u40 0 Halle Bezoekers van het stadscentrum die zich op de nog af te werken parking Nederhem zetten, zullen gratis met een shuttlebus tot in het centrum kunnen geraken. Het stadsbestuur heeft hiervoor een beroep gedaan op De Lijn. Daarnaast komt het dossier van de ondergrondse parkings in een stroomversnelling.

"Op 12 juli zal de parking Nederhem officieel geopend worden", vertelt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Ze biedt plaats aan 273 voertuigen, als we de achterliggende spoorwegstraat meerekenen. Het gros van de plaatsen is voorzien voor langparkeerders. Dus voor mensen die er een hele dag staan en gebruik maken van het openbaar vervoer om naar hun werk of school te gaan. Toch zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien om de ruimte ook als voorstadsparking te benutten." En de stad wil dat gedeelte nu aantrekkelijker maken voor mensen die komen winkelen in het centrum. "Die groep zullen we toelaten vijf uur te parkeren op het terrein, zodat er tijd is om niet enkel te winkelen maar bijvoorbeeld 's middags ook een hapje te eten", weet Pieters. "Vanaf die parking is het maar vijf minuten stappen tot het centrum, maar dat kan voor sommigen te ver zijn. Daarom hebben we een beroep gedaan op De Lijn om een shutteldienst in te leggen."





De bus, die plaats biedt aan maximaal 20 personen en ook makkelijk toegankelijk zal zijn voor mensen met een beperking, zal enkel op donderdag, vrijdag en zaterdag rondrijden in de stad. "Mensen gaan dus kunnen afstappen aan de Basiliekstraat en aan het Possozplein", weet Pieters. "Normaliter zal om de twaalf à dertien minuten een busje stoppen aan één van de haltes. Na een paar maanden zullen we bekijken of het een groot succes was en het project eventueel bijschaven."





Nog een andere manier om Halle aantrekkelijker te maken voor shoppers is de aanleg van ondergrondse parkings. "Bij evenementen en markten worden parkings vaak ingenomen, en net bij die evenementen heb je veel parking nodig", verduidelijkt de burgervader. "Een oplossing hiervoor zijn ondergrondse parkeergarages. Anderzijds kunnen we de bovengrond veel aangenamer inrichten met bankjes en groen. Eventueel het stadspark zou uitgebreid kunnen worden."





Lastenboek

Er zal nu een marktbevraging plaatsvinden om aan private partners te vragen hoe zij dit zouden organiseren op enkele locaties die de stad heeft doorgegeven. Het gaat dan om partners als Interparking en Q-Park. "Zo weten we ook hoe we het aantrekkelijk maken zodat zulke firma's kunnen inschrijven voor het project", besluit Pieters. "Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we ons lastenboek kunnen opstellen."





Steven Teurlings, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle dat 380 handelaars overkoepelt, is tevreden. "Maar wij willen in eerste instantie vooral nieuwe wegwijzers richting de bestaande parkings", zegt hij. "Dat is iets dat op korte termijn moet en kan gerealiseerd worden. De parkings zijn er, maar mensen van buiten Halle weten ze niet altijd liggen. Als die kunnen aangeduid worden, samen met een vermelding van het aantal plaatsen, zal het voor niet-Hallenaars al veel aantrekkelijker zijn om langs te komen. Op termijn willen wij ook elektrische bakfietsen aankopen om boodschappen en eventueel mensen over te brengen van de winkel naar hun wagen."