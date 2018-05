Stad rekent op structurele subsidies voor project tegen schooluitval 15 mei 2018

02u53 0 Halle Het stadsbestuur hoopt dat er definitieve subsidiëring komt voor het NAFT-project, dat jongeren begeleidt die het moeilijk hebben op school.

NAFT, dat vroeger Time Out heette, bestaat intussen tien jaar. Binnen het project werken Arktos en Group Intro samen om jongeren te begeleiden. Per jaar gaat het om ongeveer tweehonderd scholieren. Dat gaat van individuele begeleiding tot volledige klassen die geholpen worden.





Nut bewezen

"Het NAFT-project voorkomt dat leerlingen definitief afhaken op school", zegt Wim Verdeyen, pedagogisch directeur van het Don Bosco Instituut. "Het heeft zijn nut al lang bewezen en we hopen dan ook dat het gewoon kan blijven bestaan."





"Halle is een belangrijke onderwijsstad", pikt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) in. "Er lopen elfduizend leerlingen school, waarvan zo'n zesduizend in het secundair onderwijs. Dat aantal neemt alleen maar toe en dus zal de vraag naar het NAFT-project eenzelfde stijgende lijn kennen."





Geld uit stadskas

Vroeger rekende de stad op subsidies van de provincie Vlaams-Brabant, maar door de hervormingen is het elk jaar zoeken naar financiële middelen. Halle trekt zelf opnieuw meer dan 60.000 euro uit, maar rekent nu vooral op een structurele subsidie. De scholen en het stadsbestuur ondertekenden alvast een engagementsverklaring om de samenwerking verder te zetten.





(BKH)





