Stad krijgt adviesraad voor toegankelijkheid 02 maart 2018

02u36 0 Halle De Halse gemeenteraad heeft de oprichting van een nieuwe adviesraad goedgekeurd: de adviesraad voor toegankelijkheid.

Die zal advies verlenen inzake de toegankelijkheid van gebouwen en de leefomgeving, maar ook over toegankelijkheid van informatie, communicatie en dienstverlening. De raad komt er nadat het stadsbestuur eind mei het charter van toegankelijke gemeenten van Vlaams-Brabant ondertekende. Zo verbindt het stadsbestuur zich ertoe om een knelpuntwandeling te organiseren, informatie over de parkeerplaatsen online te zetten, informatie over aangepast vervoer bekend te maken, en ook advies over toegankelijkheid te vragen in minstens vijf stedenbouwkundige dossiers. De adviesraad zal bestaan uit ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van organisaties uit de gehandicaptensector en een vertegenwoordiger van de Halse seniorenraad. (BKH)