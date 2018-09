Stad Halle wil deelwagen 06 september 2018

02u41 0

Het stadsbestuur van Halle roept de inwoners op om te stemmen op de website www.stroomversnellers.be voor de komst van een elektrische deelwagen. De Vlaamse overheid lanceert de campagne 'Overal Stroomversnellers' waarbij een deelwagen en een laadpaal met zonne-energie kan gewonnen worden door een bestuur. De inwoners krijgen alvast zelf de keuze of ze die deelwagen dan wel aan de bibliotheek of in de buurt van jeugdcentrum De Kazerne van Halle willen zien staan. De kostprijs van het hele project wordt geschat op 60.000 euro. (BKH)