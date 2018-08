St-Rochuskapelwandeling 03 augustus 2018

De Werkgroep Kapellen Sint-Rochus organiseert dit jaar opnieuw een Kapelwandeling. Op zaterdag 18 augustus vertrekken de leden om 13.30 uur aan de kapel op de Sint-Rochusstraat voor een wandeling van ongeveer 7 kilometer. Omstreeks 16.30 uur eindigt de wandeling in het ontmoetingslokaal. Iedereen is welkom om mee te wandelen. De opbrengst gaat naar het onderhoud van de kapelletjes in de wijk. (BKH)