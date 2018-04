Sportraad legt verlanglijstje voor VAN BETERE INFRASTRUCTUUR TOT STERKERE HOUDING IN ZWEMBADDOSSIER BART KERCKHOVEN

02u30 0 Halle Zwemclubs verliezen leden omdat ze van zwembaduitbater Sportoase geen eigen zwemschool mogen organiseren en de atletiekpiste van OEH heeft nood aan stedelijke investeringen. Het zijn slechts twee opmerkingen die de Sportraad gebundeld heeft in een Witboek voor het volgende bestuur.

De Sportraad heeft voor de vijfde keer een Witboek voorgesteld. In de aanloop naar de verkiezingen werden de 65 aangesloten clubs bevraagd, wat resulteerde in een verlanglijstje voor het nieuwe bestuur. "Zo kan dat bestuur nadien niet zeggen dat ze niets wisten van de problemen", zegt voorzitter Roger Hannon. "Er zijn in de voorbije zes jaar goede dingen gebeurd op sportvlak, maar het is wel belangrijk dat we blijven hameren op wat nog beter kan."





Opvallend genoeg heeft net de opening van het zwembad Hallebad de zwemclubs in de voorbije maanden leden gekost. "Er mocht zeker euforie zijn over de opening van een zwembad in Halle, maar er is een keerzijde", klinkt het. "Zwemclubs mogen er geen eigen zwemschool organiseren, waardoor ze dus leden verliezen. Sportoase zelf vindt dan weer onvoldoende lesgevers, waardoor kinderen op een wachtlijst belanden. We vermoeden dat het stadsbestuur destijds de kleine lettertjes van het contract verkeerd ingeschat heeft, maar we hopen wel dat een nieuw bestuur harder op de tafel slaat tijdens gesprekken met Sportoase."





Samenwerken met provincie

De Sportraad verwacht ook initiatief van een nieuwe bestuursploeg voor atletiekclub Olympic Essenbeek Halle. De grootste club van de stad is momenteel nog gevestigd in buurgemeente Beersel, waar gebruik wordt gemaakt van de piste op het provinciedomein. "Een ingewikkelde situatie", weet Hannon. "Ze zitten in Beersel op grond van de provincie en bovendien werd de bevoegheid Sport nog maar net overgedragen aan Vlaanderen. Maar er moeten nu wel dringend investeringen komen, want sommige van die gebouwen dateren zelfs nog van Expo 58. Met de Sportraad probeerden we al wat op gang te trekken, maar Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) liet al weten dat de accommodatie aan de piste niet door zijn departement onderhouden zal worden. Daarom vragen we dat de stad onderzoekt hoe ze zelf kan investeren in provinciale infrastructuur. Samenwerken met de provincie moet mogelijk zijn en Halle kan ook op zoek gaan naar andere partners."





Het lijstje van de Sportraad is voorts behoorlijk lang. Van extra personeel en een extra kantine op Kruisveld tot investeringen in de gevechtsportzaal in De Bres. "We weten ook dat het volgende bestuur ons lijstje niet volledig zal kunnen afwerken. Maar sommige ingrepen zijn echt wel haalbaar zonder grote investeringen. Voor andere hopen we al dat er een goede wil is."