Sportoase Hallebad lokte vorig jaar 260.000 bezoekers

16 januari 2019

Het zwem- en fitnesscomplex Sportoase Hallebad lokte in 2018 260.000 bezoekers. De groep Sportoase meldt dat het aantal fitnessbezoeken zelfs verdubbelde en dat het exploitatiejaar ook positief kon afgesloten worden. Tijdens de groepslessen die georganiseerd werden schreven zich vorig jaar 1.400 nieuwe mensen in. De groep Sportoase baat intussen veertien vestigingen uit in het hele land en verwacht binnenkort zelfs de 25 miljoenste bezoeker. Dit weekend zijn er nog opendeurdagen in het Hallebad.