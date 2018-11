Sporten, dansen, lezingen en veel meer tijdens vijfde Seniorenweek in Halle Bart Kerckhoven

05 november 2018

De Halse Seniorenraad organiseert voor de vijfde keer een Seniorenweek in de stad. Dertien verschillende activiteiten zijn er gepland vanaf 19 tot 23 november. “In onze stad wonen er meer dan zevenduizend zestigplussers”, zegt voorzitter van de Seniorenraad Hilaire De Crem. “Dat is bijna een derde van de bevolking in Groot-Halle. We hopen zoveel mogelijk onder hen te verwelkomen op een van de activiteiten. Het aanbod is dan ook heel uiteenlopend. We starten al met een retrodansnamiddag met Jan Van Hoof op maandag 19 november maar ook de film ‘Beauty and the Beast’ wordt die week vertoond. Wie wil kan petanquen maar er wordt ook getennist en gewandeld.” De vrijwilligers busten de voorbije dagen duizenden uitnodigingen bij al die zestigplussers in de bus. Om hen te bereiken werden ze allemaal persoonlijk aangeschreven. Eén activiteit zal trouwens langer lopen dan de seniorenweek. De fotozoektocht loopt al vanaf 1 november in de binnenstad en duurt tot 10 december. Vertrekken op zoektocht kan aan de balie van het stadhuis op het Oudstrijdersplein.