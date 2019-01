Speurneuzen kunnen Ipad winnen tijdens zoektocht voor Pensenkermis Don Bosco Bart Kerckhoven

09 januari 2019

10u38 3 Halle Aan creativiteit otbreekt het in het Don Bosco Instituut niet om de jaarlijkse Pensenkermis onder de aandacht te brengen. Dit keer kan een van de bezoekers een Ipad winnen door elke avond de Facebookpagina van de school te volgen.

Sinds zondag 6 januari wordt er elke avond om 20 uur een filmpje gepost. In de filmpjes stellen leerkrachten of directieleden telkens een meerkeuzevraag. Wie dan de zes opeenvolgende vragen correct beantwoordt kan de coördinaten van een plaats bij elkaar sprokkelen. Wie op vrijdagen 11 en 18 januari als eerste op de juiste plaats staat wint dan telkens een Ipad met 32 gigabyte.

De Pensenkermis op het Don Bosco Instituut in Halle is gekend als ‘het grootste eetfestijn van het land’ en is tijdens het weekend van 19 en 20 januari aan de zesenvijftigste editie toe. Er worden liefst achtduizend bezoekers verwacht.

Hieronder alvast de vraag die dinsdag werd gesteld. De andere vragen kan je vinden op de Facebookpagina van de school.