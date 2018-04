Speelpleinquiz 11 april 2018

De monitoren van Speelplein Don Bosco organiseren op zaterdag 21 april een quiz ten voordele van de speelpleinwerking. Het evenement werd Quizino Royale gedoopt, met 'casino' als dress code. Ploegen mogen drie tot vijf leden tellen. Inschrijven kost 20 euro per ploeg en kan via de pagina van het evenement op Facebook. De quiz start om 19 uur, plaats van afspraak is campus Don Bosco, op de Lenniksesteenweg in Halle. (BKH)