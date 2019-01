Speelplein Joepie zoekt animatoren Bart Kerckhoven

08 januari 2019

14u02 0

Speelplein Joepie ontvangt opnieuw heel wat kinderen tijdens de paasvakantie en de zomervakantie en dus is de Halse jeugddienst op zoek naar monitoren die met de kinderen willen spelen. Wie in 2019 16 jaar wordt of ouder is en graag animeert en meespeelt kan zich aanmelden vanaf woensdag 9 januari tot 6 februari via www.jeugdhalle.be om zich kandidaat te stellen. Niet alleen voor speelplein Joepie worden animatoren gezocht. Ook voor de mobiele speelpleinwerking waarbij jongeren naar de wijken trekken voor speelmomenten met de kinderen worden nog mensen gezocht.