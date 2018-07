Speelplein gaat opnieuw mobiel 02 juli 2018

De Halse jeugddienst stuurt ook deze zomer een mobiele speelpleinwerking op pad. Op woensdag 4 juli strijken de moni's neer in de Floralaan. Op woensdag 11 juli is buurthuis Vogelweelde de uitvalsbasis, terwijl de Zonnelaan in Buizingen op 18 juli op de agenda staat. Ook de Dorpslaan (25 juli), de Kruisstraat (1 augustus), de Schoolgatweg (8 augustus), het Speldekenserf (22 augustus) en buurthuis Windmoleken (29 augustus) komen nog aan de beurt. Kinderen uit de buurt zijn dan telkens welkom om op locatie te komen ravotten en spelletjes te spelen. (BKH)