Speelplein gaat ook dit jaar mobiel 06 februari 2018

Het concept van het mobiele speelplein, dat vorig jaar getest werd, krijgt dit jaar een vervolg. Concreet trokken vorig jaar twee animatoren met een speelkoffer naar drie speelstraten en twee wijken, om er dan een namiddag lang met de kinderen te spelen. "De kinderen werden aangemoedigd om zelf nieuwe spelletjes te spelen", zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). "De bedoeling is om kinderen uit de buurt op een leuke manier samen te leren spelen. De vijf testnamiddagen van vorig jaar waren een groot succes."





Het aanbod wordt nu zelfs uitgebreid van vijf naar acht namiddagen. De focus ligt op speelstraten, maar ook openbare pleintjes in de buurt zijn mogelijk. Deelnemen aan het mobiele speelplein is overigens gratis. (BKH)