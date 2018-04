Spectakulo palmt Belgacomgebouw in 25 april 2018

De mensen van Spectakulo palmen voor de derde keer een leegstaand gebouw in om er activiteiten te organiseren. Dit keer is het leegstaande Begacomgebouw op de hoek van de Arkenvest en de Basiliekstraat het decor. Vorig jaar nam Spectakulo haar intrek in de gebouwen van tuincentrum Van Diest en in 2016 was er een eerste Pand-project in de oude zeepfabriek in Lembeek. Dit keer is het project Pand 356 gedoopt naar de oude telefooncode van Halle. Op zondag 20 mei opent Pand 356 de deuren met een barbecue, een aperitiefmoment en muziek. Pand 356 zal dit keer niet voortdurend open zijn maar er zullen wel regelmatig activiteiten georganiseerd worden. De mensen van Spectakulo zullen alles zelf inrichten met gerecupereerde materialen. (BKH)