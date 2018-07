Spannendste gezinsuitstap van 't jaar 03 juli 2018

02u53 0 Halle De grote schermen in het centrum van Halle lokten opnieuw duizenden mensen naar de binnenstad. Ook nu weer werd het voetbalfeest er eentje voor jong en oud, met bakken spanning.

Een voetbalwedstrijd van de Belgen op een groot tornooi staat stilaan gelijk aan een gezinsuitstap. Papa's nemen hun zonen mee, mama's supporteren mee met de dochter en al even voor de wedstrijd nemen de allerjongsten een plekje voor de schermen in. Ook Danny Heymans (43) zakte af naar Halle om er met zijn zonen Remco (14) en Yarco (11) de Rode Duivels aan het werk te zien. "Tot nu toe hebben we alle wedstrijden samen op het groot scherm bekeken", vertelt Danny. "Er is toch altijd nog wat meer sfeer dan thuis. Mijn vrouw werkt hier ook vlakbij, in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en werkt tot 20 uur. Zo kan ze meteen samen met ons mee supporteren."





Remco en Yarco verschillen met hun vader wel van mening als ze de beste wedstrijd van de Belgen moeten kiezen. "Tegen Panama vonden wij ze het beste", zeggen de tieners. "Maar ik vond de match tegen Tunesië het mooiste omdat er zoveel goals vielen", lacht vader Danny. (BKH)