Sp.a-kandidaat organiseert burgertop voor honderd inwoners 11 mei 2018

02u44 0 Halle OCMW-raadslid en kandidaat voor sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen Mathias Pierquin (26) organiseert een burgertop om inwoners van Halle samen te brengen die mee willen nadenken over hoe de stad er na de verkiezingen moet uitzien.

Pierquin wil honderd Hallenaren samenbrengen voor de G100 die plaatsvindt op zondag 24 juni in zaal Molenborre in het centrum.





"Er kan gekozen worden uit verschillende thema's waar de mensen in groep over zullen discussiëren", legt Pierquin uit. "De bedoeling is dat er achteraf per thema een symbolische beleidsnota wordt geschreven. Die nota's zullen dan de basis vormen van mijn persoonlijke verkiezingsprogramma."





Ideeëndozen

De voorbije weken verspreidde Mathias Pierquin ook al verschillende ideeëndozen in de stad om te weten te komen wat mensen willen.





Campagneteam

De twintiger heeft al een eigen campagneteam op de been gebracht en houdt via de Facebookpagina van 'Team Pierquin' nu iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.





(BKH)