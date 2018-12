Sp.a Halle reageert ‘verbijsterd’ op lijstverbinding Vlaams Belang en Halle2019 Bart Kerckhoven

16 december 2018

09u50

De Halse Sp.a-afdeling reageert afwijzend op het nieuws dat Halle2019 en Vlaams Belang hun lijsten verbinden op zo een zetel in de wacht te slepen voor Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Yves Demanet verklaarde vrijdag dat de lijstverbinding de enige manier was voor het burgerplatform Halle2019 om in het comité te kunnen zetelen en dat er verder geen samenwerking met Vlaams Belang zal zijn.

Toch stelt Sp.a-voorzitter Betrand Demiddeleer dat het cordon sanitaire doorbroken is. “”Ik denk dat heel wat kiezers van Halle 2019 en vooral handelaars in Halle zich nu bedrogen zullen voelen”, zegt Bertrand Demiddeleer. “Ik kan me niet inbeelden dat de Halse middenstanders zich kunnen vinden in een samenwerking van Halle2019, dat zich profileert als de spreekbuis van de middenstanders, met het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang dat fulmineert wanneer een handelaar ook al maar één woord Frans durft spreken tegen een klant.”

Demiddeleer vindt dus duidelijk dat een lijstverbintenis voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met Vlaams Belang onbespreekbaar is.

“Yves Demanet en zijn partij gaan duidelijk voor het eigenbelang en stellen postjes voor op het algemeen belang en belang van de Halse middenstand” stelt hij.