Sonny keert terug naar oude liefde RADIOMAKER OPNIEUW TE HOREN OP RADIO 2 VLAAMS-BRABANT BART KERCKHOVEN

25 augustus 2018

02u27 0 Halle Radiomaker Sonny Vanderheyden (43) presenteert vanaf september de Middag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Zes jaar nadat hij er voor het laatst te horen was, praat hij opnieuw een provinciaal nieuwsprogramma aan mekaar. "Voor mij is dit de terugkeer naar een oude liefde."

Vroege vogels konden hem deze zomervakantie al af en toe het ochtendblok van Radio 2 Vlaams-Brabant horen presenteren, maar vanaf september is Sonny Vanderheyden de vaste presentator van 'De middag' op dezelfde radiozender. De Hallenaar keert zo na zes jaar terug naar wat hij zelf "z'n oude liefde" noemt. "Ik kijk er naar uit", zegt Sonny. "Het voorbije seizoen presenteerde ik op zondagmiddag 'Naast de Kwestie' waarbij ik op zoek ging naar leuke weetjes achter het nieuws. Het is de bedoeling om dat nu ook tijdens de Middag te doen. We gaan op een leuke manier mét een vleugje humor dieper in op de actualiteit."





Van kindsbeen af

Hoewel hij zes jaar geen radio meer gemaakt heeft, is zijn grote passie nog lang niet uitgedoofd. "Zelfs op de speelplaats presenteerde ik als kind al mijn eigen radioprogramma's. Toen ik negen was, maakte ik op mijn kamer radio", herinnert Sonny zich. "Met twee cassettespelers bij de hand kondigde ik de liedjes aan." Op zijn vijftiende kon hij pas echt proeven van het echte radio maken bij Radio Victoria. Nadien mocht hij aan de slag bij de VRT om een radiocarrière uit te bouwen.





In Halle is Sonny ook een gekende figuur in het carnavalswereldje. Met de vrienden van de carnavalsraad maakt hij een revue en vorig jaar verscheen nog zijn boek 'Zot van Carnaval' waarin hij buitenstaanders uitlegt wat die Halse carnavalsmicrobe precies is. Hij is ook een van de mensen achter Gruute Met TV, de website waarop alle carnavalsnieuws gebundeld wordt.





Achter de schermen

Maar professioneel is het dus wel al radio wat de klok slaat. "Sommigen dachten de voorbije jaren dat ik nauwelijks nog wat deed op de VRT, maar ik werkte vooral achter de schermen. Ik ben al even producer van Radio 2-programma's 'De Rechtvaardige Rechters' en 'De Zoete Inval' en dat blijf ik combineren met de Middag. Maar voor het grote publiek zal ik nu weer wat vaker te horen zijn. Mensen herkennen je trouwens wel snel. Ik heb het al meegemaakt dat ze in de supermarkt in je winkelkar gluren om te zien wat de radiopresentator koopt. Ik prijs mezelf dus gelukkig dat ik voor de radio werk, en niet voor de televisie", lacht Sonny die vanaf maandag 3 september elke weekdag van 12 uur tot 13 uur te horen zal zijn op Radio 2 Vlaams-Brabant.