Soldatenclub rouwt om Tamboer Majoor Tintin 20 februari 2018

02u33 0 Halle De Koninklijke Soldatenclub Congo uit Lembeek is in diepe rouw na het overlijden van Tamboer Majoor Guy 'Tintin' Dinck. Hij werd 74 jaar.

Tintin leidde binnen de vereniging al meer dan dertig jaar de tamboers op, en was ook jarenlang verantwoordelijk voor de reveille op Paasmaandag. Zelf was hij al sinds 1983 Tamboer Majoor bij de Koninklijke Soldatenclub Congo, één van de vier soldatengroepen die in Lembeek op Paasmaandag uitgaan tijdens de Sint-Veroonmars.





"Zwarte dag"

Dinck, die in 2016 nog de paasaffiche van de mars sierde, sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en overleed vorige week vrijdag in het ziekenhuis. "Een zwarte dag. Eén van de iconen van onze club is er niet meer", zo maakte de club het overlijden bekend op Facebook. Komende donderdag is er om 9.30 uur een afscheidsplechtigheid in de Sint-Veroonskerk in Lembeek. Nadien volgt de crematie in het crematorium langs de Stillelaan 61 in Ukkel, om 12.30 uur.





(BKH)