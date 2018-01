Sociale flats in Fonteinstraat 24 januari 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei heeft in het centrum van Lembeek een wooncomplex met negentien appartementen laten bouwen. Dat gebeurde op gronden van een oude bronsgieterij in de Fonteinstraat. Er werd samengewerkt met de organisatie Vlabinvest, waardoor mensen die een band met de streek hebben, speciale financiële voorwaarden genoten. In totaal werd er 1.957.511 euro in het project geïnvesteerd. (BKH)