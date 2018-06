Sociale dienst verhuist naar Sociaal Huis 22 juni 2018

De sociale dienst verhuist naar het Sociaal Huis op de OCMW-campus. Vanaf dinsdag 26 juni heeft de dienst er een plek. Mensen kunnen er dan terecht met vragen over hun pensioen en ook mensen met een beperking krijgen er uitleg over de tegemoetkoming. De verhuis is een gevolg van de samensmelting tussen OCMW en stadsbestuur. (BKH)