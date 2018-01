Sociaal restaurant krijgt jaarlijkse toelage 02u33 0

Het sociaal restaurant dat zal geopend worden in het Cultuurcafé naast cultureel centrum 't Vondel zal jaarlijks een werkingstoelage krijgen van 30.000 euro van de stad. Een organisatie zal in overleg met het OCMW en het stadsbestuur het restaurant uitbaten. De bedoeling is om goedkope maaltijden aan te bieden en tegelijk ook een sociaal tewerkstellingsproject te zijn.





Het stadsbestuur reserveert dit jaar alvast 115.000 euro om de keuken te verbouwen zodat het restaurant een keuken heeft volgens de normen. Het buurtrestaurant zou nog voor de zomer van 2018 te deuren openen. (BKH)