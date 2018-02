Sociaal Huis opent antennepost in Windmoleken 02 februari 2018

De bewoners van de wijk Windmoleken in Halle hoeven voortaan niet meer naar het centrum van de stad met hun vragen over sociale diensten. Het OCMW opende in het assistentiewoningencomplex Ten Hove een antennepost van het Sociaal Huis.





"In Ten Hove zelf wonen oudere mensen die soms wel vragen hebben over wachtlijsten, sociale uitkeringen, warme maaltijden of begeleiding zoeken bij financiële problemen", zegt voorzitter Christophe Merckx. "Omdat ook de andere bewoners van het Windmoleken daar baat bij hebben leek een vierde antennepost zeker nuttig."





Het loket werd ingericht met de hulp van het stadsbestuur dat ook al met het OCMW samenwerkt voor het Sociaal Huis. De antennepost in Ten Hove zal elke tweede en vierde maandag van de maand open zijn van 15 uur tot 16 uur. (BKH)