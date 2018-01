Snelheidsduivel mag 40 dagen te voet gaan 02u28 0 Halle P.V. mocht het komen uitleggen in de Halse politierechtbank nadat hij vorig jaar 174 kilometer per uur gereden had op de Brusselse Ring in Buizingen.

Het was niet de eerste keer dat V. zijn voet liet doorwegen. Hij heeft al vier veroordelingen achter zijn naam staan, onder meer voor een overtreding waarbij hij 101 kilometer per uur in de bebouwde kom reed, en een vluchtmisdrijf. "Mijn cliënt is zaakvoerder van een vennootschap en heeft meerdere mensen in dienst", aldus zijn advocate. "Een lang rijverbod kan dus gevolgen hebben voor hen."





Politierechter Johan Van Laethem voelde zich evenwel niet aangesproken. "Dit is niet de rechtbank van koophandel", kaatste hij terug. "En de Brusselse Ring is geen racecircuit." P.V. kreeg dan ook een boete van 1.000 euro en een rijverbod van veertig dagen. (BKH)