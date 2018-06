Smullen van internationaal buffet op Stroppen 18 juni 2018

02u32 0 Halle Lekkerbekken zijn afgelopen zaterdag stevig aan hun trekken gekomen in jeugdcentrum Stroppen.

Daar organiseerde de werkgroep Halle Zonder Grenzen het Multicultureel Feest, dat jaarlijks mensen van uiteenlopende origine samenbrengt. De hele dag door werd er een voetbaltoernooi afgewerkt, terwijl de kinderen zich konden uitleven op een springkasteel en in de speeltuin. Maar eens de avond viel, was het vooral om het buffet te doen. Onder andere de Cambodiaanse en Thaise gemeenschap serveerden er hun gerechten. Wie nog wat plaats in de maag overhad, kon aanschuiven in de Marokkaanse tent voor gebak. De Senegalese zanger Paco Diatta maakte het multiculturele feestje helemaal compleet. (BKH)