Smeulend kampvuur 28 juli 2018

Wandelaars hebben gisteren omstreeks 9 uur een smeulend kampvuur ontdekt in het Kasteelpark, in de Gasthuisstraat in Lembeek. Het vuurtje werd wellicht de nacht ervoor gestookt. De brandweer kwam ter plaatse om de resten te doven, en roept intussen op om gezond verstand te laten primeren. Met deze hitte en droogte zijn vuurtjes in bosrijke gebieden immers een heel slecht idee. (BKH)