Smalle Beestenmarkt 03 maart 2018

Automobilisten die over de Beestenmarkt rijden houden zich best aan de toegelaten snelheid, want fietsers rijden er in beide richtingen en dat op een al versmalde rijweg. Gemeenteraadslid Rogier Lindemans (N-VA) kaartte de gevaarlijke situatie aan op de gemeenteraad. "Fietsers mogen er in beide richtingen rijden, maar dat levert gevaarlijke situaties op, vooral voor fietsers die uit de Volpestraat komen", aldus Lindemans, die zich afvroeg of er een oplossing kwam. Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) benadrukte dat alles perfect wettelijk is. "De hele opstelling voldoet aan de wettelijke voorschriften en verkeersregels", aldus Pieters. Aanpassingen zijn er dus niet meteen gepland. (BKH)