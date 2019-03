Sluipverkeer tussen Beert en Halle blijft probleem: stadsbestuur plaatst tractorsluizen Bart Kerckhoven

01 maart 2019

13u40 0 Halle Er worden tractorsluizen geplaatst in de Beertsestraat en de Pachtersweg. Dat moet het sluipverkeer in beide straten stoppen want enkel tractoren kunnen die hindernis nemen.

Vier maanden geleden besliste het gemeentebestuur van Pepingen om enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten in de Kiethomstraat die vanuit Beert aansluit op de Beertsestraat. Die sluiproute is populair bij heel wat mensen die elke dag vanuit het Pajottenland naar hun werk rijden. Ook de vele werknemers van Colruyt nemen die straten omdat de drukte op de Ninoofsesteenweg en August Demaeghtlaan te vermijden. Maar omdat de nieuwe verkeersmaatregel niet altijd gerespecteerd wordt en het daardoor gevaarlijk blijft voor fietsers maar ook voor chauffeurs die elkaar in de smalle Beertestraat moeten kruisen is nu beslist om tractorsluizen te plaatsen. Omdat het sluipverkeer intussen een weg zocht via de Pachterweg worden ook daar tractorsluizen geplaatst. Wanneer de sluizen geplaatst worden is nog niet geweten. De hulpdiensten en de landbouwers werden wel betrokken bij het overleg over de plaatsing van de sluizen.