Slimste quiz in De Kring 05 april 2018

Carnavalsgroep De Vrie Kadeikes organiseert op 25 mei De Slimste Quiz van Lembeek, in zaal De Kring op het Stevens Dewaelplein. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Elke ploeg mag maximaal vijf leden tellen. De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen en beperken zich zeker niet alleen tot Lembeek. Wie zich wil inschrijven, kan terecht op info@retromania.one of 0477/21.09.26. Er zijn verschillende prijzen te winnen. (BKH)