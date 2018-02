Slachtoffer woningbrand overleden 03 februari 2018

K.F., de dertiger die afgelopen maandagochtend levensgevaarlijk gewond raakte bij een brand in zijn studio in de Louis Vanbeverenstraat in Halle, is gisteren in het ziekenhuis overleden. De brand werd die ochtend kort na 7 uur opgemerkt. De brandweer kon met de nodige moeite de levenloze lichamen van K.F. en zijn hond naar buiten halen. Het dier haalde het niet, maar de dertiger - oorspronkelijk afkomstig uit Sint-Genesius-Rode - kon gereanimeerd worden. Hij werd daarop meteen overgebracht naar het militair hospitaal, maar zou dan al hersendood geweest zijn. In de loop van vrijdag is hij dan helaas aan zijn verwondingen bezweken. (TVP)