Sint-Veroonmis 23 januari 2018

In de Sint-Veroonkerk in Lembeek vindt komende zondag de Sint-Veroonmis plaats. Die eredienst voor de patroonheilige is een traditie in de Halse deelgemeente en wordt georganiseerd door één van de soldatengroepen die op Paasmaandag deelnemen aan de Sint-Veroonmars. Deze keer is de organisatie in handen van de Koninklijke Etat-Major. Maar omdat die geen eigen muziekkapel heeft, zullen de muzikanten van Soldatenclub Congo onder leiding van Pascal Bosmans de viering muzikaal opluisteren. De mis begint om 10.30 uur. Daarna worden de aanwezigen getrakteerd op een aperitief. (BKH)