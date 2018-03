Sint-Veroonmars promoot zich dan toch weer met affiche 30 maart 2018

02u43 0 Halle De eeuwenoude Sint-Veroonmars, die op Paasmaandag uitgaat, wordt dan toch opnieuw aangekondigd met een typische affiche. Nochtans zou die van vorig jaar de laatste geweest zijn.

Jan Neef, zelf een paassoldaat in hart en nieren, kondigde vorig jaar aan dat de dertigste affiche de laatste in de reeks zou zijn. "Maar de soldaten vroegen om toch nog een affiche te maken", vertelt hij. "Samen met de Soldatenkoepel die alle groepen verenigt, werd dan besloten om de traditie alsnog voort te zetten. Ik heb er de voorbije weken ook alleen maar complimenten over gekregen. Die affiche heeft dan ook als doel de mensen samen te brengen. Lembekenaren worden verenigd door de mars. Dat was het opzet en dat zal het altijd blijven."





'Sprekende' foto

Deze keer siert Guy Debontridder van de Carabiniers de affiche, die voortaan door de groepen gefinancierd wordt. "Het is opnieuw een foto van Willy De Broyer geworden", geeft Jan Neef aan. "Ik doe zelf de selectie. De foto moet 'spreken' - en dus veel meer zijn dan louter een statische momentopname. Ook de andere groepen hebben telkens een plek op de affiche. Elk jaar zal een andere groep in de schijnwerpers staan."





De Sint-Veroonmars trekt op Paasmaandag vanaf 8 uur door het centrum van Lembeek. Om 17 uur volgt de intocht. (BKH)